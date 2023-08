lutto. A 94 ANNI È MORTA GINEVRA BARTOLETTI

Con il marito Arrigo Valiani aveva gestito lo storico bar pasticceria di via Cavour

PISTOIA. A 94 anni è morta Ginevra Bartoletti, Con il marito Arrigo aveva gestito per anni lo storico Caffè Valiani di via Cavour, il bar pasticceria creato all’interno di un antico oratorio, vicino alla chiesa di San Giovanni Fuorcivitas.

A Pistoiia la ricordano in queste ore come una persona molto elegante e gentile ma anche come una nota commerciante che ha contribuito a rendere lo storico locale nel centro città un punto di riferimento della vita artistica e culturale pistoiese, sopratutto grazie alla collaborazione con l’Accademia della Brigata del Leoncino che da anni organizza una premiazione per quei personaggi che si siano particolarmente distinti nel campo dell’arte, lettere, delle scienze, del teatro e del cinema.

In molti ricorderanno anche le mostre sia di pittura che di fotografia e gli altri incontri culturali ospitati. Grazie anche alla signora Ginevra la famiglia Valiani nel corso degli anni ha raccolto nel piano sottostante al Caffè una ricca collezione di quadri e opere d’arte.

I funerali di Ginevra Bartoletti, vedova Vaiani, si terranno domani sabato 26 luglio alle ore 9 nella chiesa della Misericordia in via del Can Bianco a Pistoia