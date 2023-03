lutto. A 95 ANNI È MORTA ELVIRA TRENTINI, IMPRENDITRICE E COLONNA PORTANTE DEL TEATRO POLITEAMA

I funerali mercoledì 8 marzo alle 10,30 in Cattedrale. Beatrice Magnolfi: “Un esempio di amore per la cultura e per la città”. Il cordoglio della amministrazione comunale

PRATO. [a.b.] È morta stamani all’Ospedale Santo Stefano Elvira Trentini, 95 anni, imprenditrice e per anni — insieme a Roberta Betti — anima del teatro Politeama. Aveva fondato e guidato l’ impresa di pulizie Trentini e poi era stato un membro fondatore e menbro attivo del Consiglio di amministrazione del Teatro Politeama.

Una vita spesa a restituire il Teatro Politeama Pratese, insieme all’inseparabile Roberta Betti scomparsa tre anni fa, a tutta la città. Era stata insignita nel 2018 di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per i suoi meriti imprenditoriali e per la sua vicenda personale. Esule dall’Istria nel 1956, chiese asilo politico in Italia e trovò stanza a Prato dove era partita da zero fondando l’impresa di pulizia industriali Trentini Elvira srl che oggi dà lavoro a 180 persone.

Unanime il cordoglio a Prato dove Elvira era molto conosciuta per il suo impegno.

“Perdiamo una delle colonne portanti di questo teatro, un esempio di amore per la cultura e per la città – ha sottolineato la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi —

Elvira era una donna straordinaria, con la quale si era creata fin da subito una forte intesa: da lei ho sempre ricevuto sostegno e incoraggiamento nel compito non facile di guidare questo teatro. Brillante, generosa, tenace, ironica: Elvira ha fatto il tifo per il Politeama fino alla fine. Ci mancherà, tanto”.

“Te ne sei andata pochi giorni prima della festa della donna” — scrive il consigliere regionale Ilaria Bugetti.

“Tu che che hai rappresentato la forza e la tenacia di una donna che ha combattuto venendo da un paese difficile in un mondo diverso da quello di oggi, e che sicuramente hai aiutato molte donne a trovare la forza per affermare i propri diritti. Difficile rinchiuderti solo nella passione per il Politeama, perché sei stata una donna imprenditrice e molto altro.

Ma il dolore più grande in questo momento è non poter più godere dei tuoi racconti, quegli aneddoti, quella grande simpatia e vivacità che appena potevo venivo ad ascoltare.

Ho sempre avuto grande affetto per te, Elvira, eri rimasta a portare avanti il ricordo di Roberta, il ricordo del valore per questa città di quella bella “impresa” chiamata politeama che oggi continua. E allora, anziché pensare solo ad un sipario che si chiude su uno spettacolo denso e carico di emozioni, voglio pensare al suono della tua risata e ai tuoi occhi vispi, e al bene che ci volevamo”.

“Una storia straordinaria, una tempra di altri tempi —hanno commentano il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore alla Cultura, Simone Mangani — una delle prime donne imprenditrici di Prato.

Con la sua passione, la sua attenzione e una dedizione rara ha saputo coniugare una esperienza privata anche drammatica con una semplice ma rara intuizione imprenditoriale in una città che ha fatto dell’accoglienza e del lavoro il suo orizzonte di riferimento. Mancherà, non solo al Teatro Politeama”.

La salma di Elvira Trentini da questo pomeriggio è esposta al teatro Politeama, I funerali si terranno mercoledì 8 marzo alle 10,30 in Cattedrale.

La biglietteria del Politeama rimarrà chiusa per lutto domani e per tutta la mattina dell’8 marzo.