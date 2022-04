LUTTO A CAPOSTRADA, A 71 ANNI SCOMPARE FAUSTO VILLANI

Titolare per decenni del Centro Spesa è stato un punto di riferimento per la frazione. L’ultimo saluto martedì 19 aprile

PISTOIA. [a.b.]A 71 anni è scomparso nel pomeriggio di sabato 16 aprile Fausto Villani, titolare per decenni del Centro Spesa di Capostrada nonchè figura storica e punto di riferimento della frazione.

“Ci siamo salutati venerdì mattina con Fausto, consapevole che il giorno seguente l’avrei comunque ritrovato dalla Lia e Walter a Capostrada ad animare qualche partita di carte o a ricordare qualche aneddoto degli anni passati. Invece, all’improvviso, le lancette dell’orologio si sono interrotte” scrive Riccardo Trallori che aggiunge:

“La comunità di Capostrada da oggi è più povera. Fausto, insieme a Maurizia (Maurizia Orlandini, ndr) è stato un punto di riferimento ed una sentinella, capace di intravedere i problemi del quartiere prima ancora che si manifestassero. Ha reso viva la nostra comunità. Mancherà la sua risata e il suo buonumore”.

A esprimere il cordoglio per la scomparsa di Villani anche il circolo Pd Capostrada Belvedere che attraverso il segretario Lorenzo Boanini ha parlato di una “grave perdita per la comunità di Capostrada”

L’ultimo saluto a Villani si terrà martedì 19 aprile alle 10 nelle cappelle del commiato della Misericordia in via del Can Bianco.