LUTTO CITTADINO PER FRANCESCO NUTI, SINDACO E ASSESSORE MANGANI AI FUNERALI

La famiglia ha scelto la forma privata, ma ha consentito alla presenza del Gonfalone della Città di Prato

PRATO. Lutto cittadino oggi in concomitanza con l’ultimo saluto a Francesco Nuti. La famiglia ha scelto le esequie in forma privata presso la chiesa di San Miniato a Monte, ma in accordo con il fratello Giovanni la Città ha salutato Francesco con la presenza alla cerimonia funebre del sindaco Matteo Biffoni e dell’assessore alal Cultura Simone Mangani accompagnati dal Gonfalone della Città.

“Voglio ringraziare Giovanni perché nel rispetto della volontà della famiglia, Prato comunque ci teneva a salutare Francesco. In questi anni Nuti non è mai caduto nell’oblio nella nostra città, gli eventi annuali a lui dedicati hanno sempre avuto un grande successo di pubblico, i pratesi lo hanno sempre e continuamente ricordato e continueranno a farlo — ha sottolineato il sindaco —. Non è un caso che all’interno del cartellone della Pratestate fosse già in programma il prossimo 18 luglio Tutta colpa di Cecco, un omaggio all’attore e regista che oggi assume un nuovo significato”.

Grande la commozione di tutti i presenti alla cerimonia funebre, conclusa con Sarà per te cantata da Marco Masini.

Alle 15 in concomitanza con l’inizio del funerale anche i lavori della Commissione 3 si sono fermati per un minuto di silenzio.

[edr — comune di prato]