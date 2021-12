lutto. È MORTA LA PROFESSORESSA STEFANIA PELÀ

Docente alla “Fedi – Fermi” e attiva collaboratrice della parrocchia di San Michele Arcangelo alle Casermette

PISTOIA. Lutto nel mondo della scuola pistoiese. E’ scomparsa dopo un anno di malattia Stefania Pelà, 47 anni, docente di matematica presso l’Itts Fedi Fermi di Pistoia.

Persona solare, sorridente e disponibile con tutti era anche una attiva collaboratrice della parrocchia di San Michele Arcangelo delle Casermette dove aveva fatto parte del consiglio pastorale parrocchiale.

Animatrice dei Gruppi di Ascolto del Vangelo apparteneva al Movimento Apostolico Ciechi, era stata animatrice dell’Eucarestia domenicale e ministra straordinaria dell’Eucarestia.

Nel 2020 aveva convintamente dato il proprio contributo alle operazioni di imbustamento delle mascherine alla “Cattedrale”.

Stefania era socia fondatrice dell’associazione Amo Pistoia ets che in un messaggio ha espresso tutta la sua profonda tristezza e sconcerto: “Professoressa di matematica all’Iti, impegnata da sempre nel volontariato con il gruppo della parrocchia di San Michele Arcangelo alle Casermette, unione italiana ciechi e altri. Una perdita profonda per tutti noi, per la comunità e il mondo della scuola..”. “Ti vogliamo ricordare felice con alcuni amici nel preparare una delle tante attività che ti hanno sempre vista impegnata..”.

Dopo avere frequentato il liceo scientifico Amedeo D’Aosta di Pistoia si era laureata all’Università degli Studi di Firenze.

Era “una piccola donna con un cuore grandissimo”: così viene ricordata su facebook; una grossa perdita per San Michele dove era “massimo” il suo impegno per tutte le iniziative della Parrocchia. Lascia il marito Andrea Mazzei, professore nella stessa scuola e membro della banda Borgognoni.