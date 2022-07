lutto. È MORTA L’ULTRACENTENARIA DI QUARRATA

Dina Gori avrebbe compiuto 105 anni il prossimo 25 dicembre. Era la moglie del noto imprenditore Arzelio Belli

QUARRATA. È scomparsa oggi l’ultracentenaria di Quarrata Dina Gori. Il prossimo 25 dicembre avrebbe compiuto 105 anni

Nata il 25 dicembre del 1917, la signora Gori ha sempre vissuto a Quarrata. La sua famiglia è molto conosciuta in città: il marito, Arzelio Belli è stato un noto imprenditore, che ha contribuito allo sviluppo e alla crescita di Quarrata a partire dagli anni ’50, non soltanto con la sua attività nel settore del mobile imbottito, ma anche per il suo impegno nel mondo dello sport e dello spettacolo.

Al compimento dei 100 anni Dina Gori ricevette la visita del sindaco Mazzanti che gli consegnò una pergamena a nome di tutta la cittadinanza.

I funerali si terranno venerdì 22 luglio alle ore 9 nella chiesa di Santa Maria Assunta.

Alla figlia Catia Belli, al genero Paolo Petracchi, ai nipoti e bisnipoti le condoglianze di Linea Libera.