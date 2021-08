lutto. È MORTO A 64 ANNI LUCA IOZZELLI

Per quattro anni presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia è stato anche vicesindaco di Pistoia. Il suo impegno nel mondo sociale e culturale

PISTOIA. [a.b.] A 64 anni è morto Luca Iozzelli, ex vicesindaco di Pistoia e ex presidente della Fondazione Caript.

Dottore commercialista dal 1982 si era prevalentemente occupato di problematiche relative alla legislazione fiscale, al diritto societario e fallimentare nonché di strumenti ed investimenti dei mercati finanziari.

È stato sindaco revisore di società di capitali, fondazioni e associazioni. Eletto consigliere comunale nel 1990 si dimise nel 1992 avendo ritenuto quella esperienza “non più significativa e scarsamente stimolante”.

A maggio 2002 con la formazione della nuova Giunta al Comune capoluogo, Renzo Berti, neoeletto Sindaco di Pistoia, venne chiamato a far parte della sua “squadra”, come Vicesindaco e Assessore con deleghe alle aziende partecipate e alle risorse umane. Dal maggio 2007, terminato l’impegno istituzionale riprese l’attività di dottore commercialista. E’ stato consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia dal gennaio 2009 di cui ha assunto prima la carica di vicepresidente (9 maggio 2011) e successivamente quella di presidente,

Ricca l’attività svolta in ambito culturale e sociale. Volontario dell’Aias di Pistoia già dai tempo in cui frequentava il liceo scientifico “Duca d’Aosta” di Pistoia divenne uno dei responsabili di una “casa famiglia” posta in Via Allende, ove risiedevano stabilmente alcuni portatori di handicap. Nel 1981 ricoprì il ruolo di direttore del soggiorno estivo Aias presso il “Grappolo d’Oro”, hotel che veniva annualmente affittato in Versilia dall’AIAS, per essere destinato appunto a residenza dei portatori di handicap assistiti.

“Fu — aveva scritto a tale proposito Iozzelli — un’esperienza che mi consentì di misurarmi quotidianamente con problematiche di forte disagio fisico e mi mise a contatto con numerosi giovani volontari che garantivano una preziosa attività di sostegno alla necessaria assistenza sanitaria”.

Nel 1979 assieme ad alcuni giovani universitari pistoiesi, sotto la guida di Padre Armando Verde, frate e studioso di fama internazionale, dette vita ad un gruppo che iniziò a pubblicare una rivista dal titolo “La Vigna”.

Luca Iozzelli era sposato dal 2007 con la vivaista Lisa Innocenti da cui ha avuto il figlio Francesco.