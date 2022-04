lutto. È MORTO A 81 ANNI GIORGIO CECCARELLI, FU VICESINDACO DI CUTIGLIANO

I funerali domani pomeriggio alle 16 nella chiesa di Pian degli Ontani.

ABETONE CUTIGLIANO. Lutto a Cutigliano per la scomparsa a 81 anni di Giorgio Ceccarelli. Originario di Pian degli Ontani e residente a Scandicci Ceccareli è stato tra gli anni Ottanta e Novanta vicesindaco e assessore comunale a Cutigliano nelle due legislature guidate da Graziano Nesti.

“Un pensiero commosso – scrivono da Il paese che vogliamo – a Giorgio Ceccarelli, venuto a mancare stanotte. Fu vicesindaco di Cutigliano per quasi dieci anni e attivo nelle associazioni e nella Cosa Pubblica”.

Un grandissimo dispiacere per la perdita non solo di un grande amico ma anche un ottimo amministratore che mi ha dato enorme supporto come Assessore e vicesindaco per due legislature” ha scritto l’ex sindaco.

Condoglianze ai famigliari anche da parte di Fratelli d’Italia Abetone Cutigliano che scrive

“Chi si impegna per la comunità merita rispetto e stima al di là delle ideologie”.

I funerali avranno luogo domani alle 16 nella chiesa di Pian degli Ontani.