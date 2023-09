lutto. È MORTO ALESSANDRO CIRRI, UN POGGESE CHE AMAVA SPENDERSI NEL VOLONTARIATO E PER IL BENE COMUNE

Domani pomeriggio i funerali dell’ex bancario ed ex assessore al bilancio nella giunta Pezzati. Il commosso ricordo della Misericordia e Frates

POGGIO CAIANO. [a.b.] Si terranno domani lunedì 25 settembre alle 15,30 nella chiesa del Santissimo Rosario a Poggio a Caiano i funerali di Alessandro Cirri, ex amministratore comunale (fu assessore al bilancio nella giunta guidata da Sergio Pezzati), politico di vecchio stampo, esponente della sinistra Dc e per diversi anni consigliere comunale nonchè capogruppo consiliare dal 1988 al 1993. Ex funzionario di banca è stato tra l’altro responsabile del circolo Ambra, donatore di sangue e sindaco revisore della Misericordia del comune mediceo. Da tempo era malato.

“Alessandro – scrive Cristiano Maria Ciani – era uomo di dialogo. Dovette anche subire una pesante aggressione fisica proprio uscendo in occasione del congresso del 1992 dal Portichino (l’allora sede della Dc poggese, ndr). Io — continua —ho un’immagine precisa di lui, che all’epoca dell’alluvione era il capogruppo della DC. Noi ragazzi del Giovanile ci facemmo carico della pulizia della sezione, invasa dal fango.

Uno dei pochi fra i “grandi” a presentarsi, con stivaloni e segatura, fu lui. Immenso anche in questo”.

“Come ex dipendente comunale lo ricordo come una persona molto seria, competente e preparata, con cui si riusciva a collaborare benissimo per risolvere i problemi che via via si presentavano anche in un piccolo comune come il nostro,. Era disponibile, preparato, sapeva ascoltare. Una bella persona e un bravo politico” aggiunge Mirella Fiesoli.

“Venerdì, purtroppo — ha scritto Poggio Insieme — ci ha lasciato Alessandro Cirri. Per molti anni consigliere comunale, capogruppo ed assessore al bilancio ai tempi della giunta Pezzati. Ma, soprattutto, un poggese che amava spendersi nel volontariato e per il bene comune. Ci stringiamo nel cordoglio assieme alla famiglia”.

“Il nostro paese —scrive la Misericordia e Fratres di Poggio a Caiano — comincia ad essere veramente povero dei vecchi Poggesi che lo hanno amato e servito. Oggi salutiamo non solo l’amico ma anche un benefattore che non si è risparmiato nel donare il suo tempo a favore della collettività.

Disponibilità a gestire la cosa pubblica, a soli 25 anni già assessore al bilancio, nel sociale ha lavorato per oltre 50 anni come responsabile del circolo Ambra, è stato fra i primi donatori Fratres a donare il sangue ed ha servito con attenzione la Misericordia come sindaco revisore.

Pur essendo uomo in carriera come funzionario di banca il sabato e la domenica vestiva i panni di pizzaiolo per ripianare i debiti che erano stati fatti per ristrutturare il circolo Ambra. Come Misericordia vogliamo ringraziarlo per la vicinanza, i consigli e l’incoraggiamento che non ci ha fatto mai fatto mancare. Il modo in cui ha affrontato la sofferenza e il male che lo hanno colpito ci sia di esempio.

In tanti devono ringraziarlo per gli aiuti che in modo disinteressato, ha dato e per questo dobbiamo ricordarlo per i grandi insegnamenti dispensati e che a nostra volta dovremo insegnare”.