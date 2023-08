lutto. È MORTO ENZO GUALTIERO BARGIACCHI

Ex dirigente della Regione Toscana e critico d’arte contemporanea Bargiacchi era studioso dell’opera del gesuita pistoiese Ippolito Desideri. Aveva da poco concluso con Cristiano Coppi il libro “Ippolito Desideri e la scoperta del Tibet”

PISTOIA. [a.b.] A 83 anni è scomparso stanotte Enzo Gualtiero Bargiacchi. Ha svolto, praticamente da pioniere, attività di ricerca statistica e informatica negli anni ’60 presso la Provincia di Firenze e la Regione Toscana. Laureatosi nel 1977 in Statistica e Informatica presso l’Università di Firenze fino al 1996 è stato dirigente della Regione Toscana e coordinatore del Dipartimento Statistica, Elaborazione Dati e documentazione.

Il suo nome è legato allo studio dell’opera di Ippolito Desideri, gesuita pistoiese, missionario in Tibet nei primi anni del ‘700 e primo europeo esperto della cultura e lingua tibetana.

Come critico d’arte contemporanea Enzo Bargiacchi partecipò attivamente a tutte le vicende artistiche e performative degli anni 70 collaborando con varie riviste di teatro e d’arte tra cui si ricordano «Flash art», «Segno», «Kunstforum», «Teatroltre – La scrittura scenica»

È stato curatore di rassegne teatrali e di importanti mostre d’arte come «La memoria, l’inconscio», «Forma senza forma», «Teatro e musica verso nuove forme espressive», «Incontri internazionali arte-teatro».

Il decennale interesse per la cultura e la spiritualità orientali gli ha permesso di coniugare i suoi principali ambiti di ricerca, quello logico-matematico e quello estetico, di cui ha saputo cogliere le inevitabili connessioni e le implicazioni scientifiche e filosofiche, trovando un punto di sintesi nello studio su Ippolito Desideri, il missionaro e gesuita pistoiese che per primo, agli inizi del XVIII sec., aprì al mondo la via del Tibet.

Negli ultimi tempi insieme a Cristiano Coppi il dottor Bargiacchi stava lavorando al suo libro “Ippolito Desideri e la scoperta del Tibet”, in uscita a fine settembre per Metilene edizioni.

“Nell’ultimo anno — scrive Cristiano Coppi — ci siamo visti molto a casa sua e il libro è diventato involontariamente una occasione per dargli forza mentre la sofferenza lo consumava. Quando poi il libro è andato in stampa Enzo sapeva già che non sarebbe stato presente alla presentazione ma era comunque sereno perché consapevole di aver messo al sicuro i suoi studi.

Ripensando a questi ultimi mesi accanto a lui, non posso che ricordarli come una grande occasione di crescita personale, umana e culturale, ma anche con un grande senso di responsabilità. Questo perché, al di là del libro su Desideri, Enzo ha voluto approfittare dei nostri incontri per parlarmi dei suoi viaggi in Oriente, di arte contemporanea e teatro, consegnarmi materiali di ricerca, fare interviste, parlare dei suoi archivi e della sua volontà di donarli alla città di Pistoia. Una città a cui Enzo, nonostante avesse girato il mondo, è sempre stato molto legato e che spero adesso saprà ricordarlo e valorizzarlo con coscienza e amore”.

La salma di Bargiacchi è esposta oggi fino alle 19 e domani dalle 8 alle 22, alle cappelle del commiato della Croce Verde a Sant’Agostino. Il funerale con rito civile, è in programma giovedì 17 agosto alle 10 alla Croce Verde. Il corpo verrà tumulato nel cimitero di Sant’Agostino.