lutto. È MORTO IL CAV. ALFREDO RINDI, IMPRENDITORE AL PASSO CON I TEMPI

Era stato il titolare della Tipografica Pistoiese e della Casa editrice Nuove Esperienze

SERRAVALLE. [a.b] .Un imprenditore, sempre al passo con i tempi. Un uomo buono, una persona per bene. Alfredo Rindi era stato alla guida della Tipografica Pistoiese e poi anche della Cav Alfredo Rindi Tipografica di Montemurlo, una delle aziende grafiche più importanti a livello regionale.

Dall’idea del Cav. Alfredo Rindi, dalla sua passione per i libri e la lettura, nacque anche Le Nuove Esperienze, una casa editrice che a Pistoia ha curato la pubblicazione di diversi libri e per un certo periodo anche un settimanale. Originario de La Spezia da tempo risiedeva nel comune di Serravalle Pistoiese.

“Questa notte — ha scritto il vicesindaco di Serravalle Federico Gorbi — è venuto a mancare per un malore improvviso un nostro cittadino illustre, il cav. Alfredo Rindi.

Appena ho saputo la notizia mi sono tornati alla mente tanti episodi, tutti accomunati dalla grande passione che metteva nelle cose che realizzava. Un imprenditore di poche parole ma estremamente concreto.

Tutta l’Amministrazione comunale è vicina alla famiglia in questo momento di tristezza”.

Le condoglianze ai figli e ai nipoti anche da Linea Libera,