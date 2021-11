lutto. È MORTO IL DOTTOR ALBERTO MARINI

Per diversi anni primario in Ortopedia al “Ceppo” di Pistoia è stato anche direttore sanitario del centro fisioterapico della Misericordia di Quarrata dove era nato nel 1923

PISTOIA — QUARRATA. Lutto a Pistoia e Quarrata per la scomparsa a 98 anni del dottor Alberto Brunero Marini.

Nato a Quarrata nel 1923 dopo gli studi classici si laurea in Medicina a Firenze nel 1949. Specializzatosi in Ortopedia e Traumatologia e successivamente, sempre a Firenze in Medicina fisica e riabilitativa, ha ininterrottamente esercitato la professione di chirurgo ortopedico a Pistoia presso la Divisione Ortopedica diventandone il Primario. Per anni è stato anche direttore sanitario del Centro fisioterapico della Misericordia di Quarrata.

Da una sessantina di anni era membro del Lions Club Pistoia e nel 2014 ricevette da questo la più alta onorificenza del lions (targa e distintivo di Melvin Jones).

Si è sempre interessato di arte e di artisti contemporanei. Nei rari momenti di relax si è avvicinato alla scultura sul legno, marmo, pietra serena, allo sbalzo sul rame, sempre da autodidatta. Sollecitato dagli amici artisti in passato ha partecipato a mostre, sempre collettive, a Pistoia, Firenze, Viareggio, Roma.

I funerali si terranno martedì 30 novembre alle 9,45 partendo dalla abitazione posta in via Metello Gianni 12 per la Chiesa di San Francesco a Pistoia dove alle 10 si terranno le esequie.

Andrea Balli

