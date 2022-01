lutto. È MORTO IL DOTTOR FIORENZO NARDUCCI

Per diversi anni Segretario Generale del comune di Prato è stato il fondatore e autore della “Guida Normativa per l’Amministrazione Locale” e di molti altri testi giuridici

PESCIA — PRATO. [a.b.] È scomparso ieri sera a Pescia il dottor Fiorenzo Narducci, fondatore della Guida Normativa per l’Amministrazione Locale, Segretario generale comunale emerito, già Presidente della Sezione Autonomie del Consiglio Superiore della Pubblica Amministrazione.

Nato nel 1928 Narducci per diversi anni è stato – come scrive Giancarlo Calamai- “un instancabile e appassionato Segretario Generale del Comune di Prato”.

“Ricordo – continua – il grande impegno del dott. Narducci per dare alla nostra Città, insieme al Sindaco Landini, l’importante ruolo che tutt’oggi ricopre nel panorama dei Comuni d Italia, oltre alla sua disponibilità e fattiva collaborazione verso gli amministratori, sempre pronto nel dare preziosi consigli nell’interesse dell’Amministrazione”.

Grande professionista è stato anche un protagonista “fortemente positivo” della storia di Pescia. Da sempre impegnato per il benessere comune e noto per la sua grande cultura sulle dinamiche amministrative viene ricordato da tanti per la sua grande preparazione, sempre integerrimo e prodigo di consigli e insegnamenti.

Socio fondatore della Banca di Pescia Credito Cooperativo è stato autore (anche insieme a Riccardo Narducci) di numerose pubblicazione giuridiche tra cui la “Guida Normativa per amministrazioni locali” da lui ideata e fondata 35 fa e diventata un testo di elevato valore operativo anche culturale per l’esercizio delle funzioni dell’ente locale

I funerali del dottor Narducci si terranno domani lunedì 3 gennaio, alle 14, 30, nella chiesa di San Michele.

Ai familiari le condoglianze di Linea Libera.