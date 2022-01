lutto. È MORTO IL DOTTOR PIERO TAITI

Ex direttore dell’Ospedale di Prato da anni era presidente della Università del tempo libero Eliana Menarca. Attualmente era direttore sanitario di Anffas Prato

PRATO. A perdere la vita nell‘incidente stradale di stamani, avvenuto tra via Lavarone e via Livorno a Prato è stato il dottor Piero Taiti, 82 anni. Uomo di grande cultura, molto stimato a Prato, aveva ricoperto il ruolo di direttore dell’Ospedale di Prato e poi direttore del coordinamento tecnico delle attività ospedaliere e direttore della unità operativa di recupero e rieducazione funzionale.

Dal 2010 era presidente della Università del tempo libero “Eliana Menarca”, associazione per la diffusione della cultura ad un livello alto, attraverso linguaggi e forme espressive accessibili a tutti.

Da diversi anni ricopriva il ruolo di direttore sanitario del Centro Terapeutico Riabilitativo dell’Anffas Prato.

Scriveva nel 2020 sul blog “In cammino dialogando”:

Solo nel rispetto dell’altro il dialogo è risorsa

Siamo convinti che solo nel rispetto dell’individuo che sono, e che ogni e qualsiasi altro è, si possa erigere quella “social catena” che ci impedisca di essere spazzati via dall’odio umano e dalla furia degli eventi del cosmo.

Allora in questa dimensione il dialogo è risorsa, il dialogo è fiducia, il dialogo è tolleranza, è sapienza, è caritas, il dialogo è forza, il dialogo è vita, il dialogo è speranza, il dialogo è strumento di pace, è sorgente di unità, è fonte di ricchezza, è basamento di umanità, è partecipazione alla vita degli uomini, e per gli uomini di fede è partecipazione alla vita di Dio.

Piero Taiti

Persona squisita, dalle grandi doti umane, da poche settimane aveva perso dopo una lunga malattia la moglie Manuela a cui era molto legato.

Taiti, colto forse da un malore, avrebbe perso il controllo della propria auto – una Land Rover – che dopo essere finita contro alcune auto in sosta, si è ribaltata su un lato. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori.