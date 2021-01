lutto. È MORTO IL GIORNALISTA ANTONIO ZINANNI

Per 42 anni ha lavorato al Comune di Pistoia. Nel dicembre 2019 venne colpito da un malore e da allora non si è più ripreso

PISTOIA. È scomparso a 67 anni Antonio Zinanni, per oltre quarant’anni dipendente del Comune di Pistoia e volto noto del giornalismo sportivo. Nel 2019 lo “Zizzi” (così era conosciuto nell’ambiente) venne colpito da un malore e ricoverato in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva. Da allora non si è più ripreso.

Dopo avere lavorato dal 1975 al 2017 in Comune e andato in pensione oltre a dedicare tempo ai suoi passatempi preferiti (ovvero i cani, i film e la musica) aveva proseguito la sua attività di giornalista sportivo mettendosi a disposizione della redazione di Pistoia Sport “in mezzo a tanti giovani bravi e motivati”.

Da sempre ha coltivato la passione per la Pistoiese seguendo negli anni le partite della Pistoiese su Radiodiffusione Pistoia. Ha collaborato inoltre con il Corriere dello Sport Stadio, Tvl oltre che con il giornale web Pistoiasport come opinionista.

“Ho sempre sperato di poter ricevere ancora una volta una tua chiamata. Come facevamo ogni giorno, per confrontarsi, a volte elogiando, altre volte criticando le partite dei nostri arancioni – scrive Emiliano Nesti -.

Sei stato un collega, ma sopratutto un grande amico. Stasera la mia speranza purtroppo si è infranta ma resterà un bellissimo ricordo di una bella persona. Quando guarderò la tua postazione in sala stampa, alzerò gli occhi al cielo. Sono sicuro che sarai sempre con noi a tifare la tua Olandesina”.

Il 17 dicembre scorso Stefano Baccelli per conto della Us Pistoiese 1921 ad un anno dal grave malore che lo aveva colpito all’improvviso ,aveva rivolto un pensiero al collega giornalista e alla famiglia che “con amore” lo ha sostenuto nella difficile battaglia.