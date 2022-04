lutto. È MORTO IL PROFESSOR GIORGIO POLI

Critico e operatore culturale per circa trenta anni ha presieduto il premio nazionale di poesia Borgognoni. I funerali si terranno mercoledì 6 aprile alle 10 nella chiesa della Misericordia

PISTOIA. [a.b.] A 80 anni, a seguito dei postumi riportati in un incidente stradale è scomparso il professor Giorgio Poli.

Critico e operatore culturale ed ex docente delle scuole superiori da sempre si è interessato di letteratura in genere e di poesia in particolare.

Ha esordito negli anni ’80 collaborando con interventi critici a Anazetesis, quaderni di ricerca editi dal Comune di Pistoia. Nell’87, presso l’editore Giardini di Pisa e nella collana diretta da Dino Carlesi, esce il Grano di Eleusi, raccolta poetica recensita positivamente e estesamente da G. Bonacchi Gazzarrini in Poeti a Pistoia negli anni ottanta (Firenze, Vallecchi, 1989). Il libro gli vale il secondo posto, dietro M. Guidacci, al Premio Internazionale Firenze 1988. Per il suo impegno nell’ambito della cultura e della scuola nel 1993 ricevette dal Presidente della Repubblica il titolo di Cavaliere al Merito.

Ha collaborato con un saggio e molte recensioni alla rivista padovana Punto di Vista, poi trasferitasi nel web assumendo la denominazione www.literary.it. Ha firmato un’apprezzata Introduzione all’antologia Il tempo del Ceppo Proposte (CRT Editrice, Pistoia, 2001). Nel 2007 , in occasione del quarantennale del Premio “Borgognoni” di cui aveva assunto la presidenza nel 1995, ha promosso e moderato un convegno dal titolo Cino da Pistoia e i poeti di oggi (relatori: A. Farabbi, G. Fozzer, S. Montalto e G. Trinci).

Nel 2013 si è occupato del saggio Memoria e oblio nello Zibaldone e nei Canti leopardiani apparso nel volume collettaneo Memoires (Limina Mentis, Villasanta MB, 2013. Ha collaborato con la rivista padovana La nuova Tribuna letteraria di Natale Luzzagni. Nel 2021 ha pubblicato su questa rivista e sul web il saggio di esordio nella critica dantesca, Un eroe tragico nell’Inferno dantesco: il conte Ugolino.

A ricordare la figura di Poli, per trenta anni alla guida del premio nazionale di poesia Borgognoni l’attuale presidente Filippo Querci:

“Il professor Poli, stimatissimo insegnante, saggista, critico letterario, poeta, ma soprattutto grande amante della poesia — ricorda Querci — ha guidato per trent’anni, con passione e competenza, il Premio nazionale di poesia, restituendolo ai fasti del passato e portando il nome della Filarmonica e di Pistoia in ogni angolo d’Italia”.

Cordoglio per la scomparsa del professor Poli anche da parte della Università del tempo libero Vasco Gaiffi: “Alla notizia della morte del professor Giorgio Poli — ha scritto il presidente Andrea Fusari — esprimo il più sentito cordoglio per la perdita di un collega e soprattutto di un amico, che proprio nei prossimi giorni avrebbe iniziato la graditissima collaborazione con l’Università “Vasco Gaiffi”. A nome di tutti i soci voglio esprimere il profondo rammarico per la perdita di uno studioso, amante appassionato del nostro patrimonio letterario”.

“Giorgio – ha ribadito Massimo Baldi — ha dato tanto a questa città. Ha contribuito a farne uno dei centri della poesia in Italia. Gli dobbiamo tanto. E mi mancherà tantissimo”.

I funerali si terranno mercoledì 6 aprile alle ore 10 nella chiesa della Misericordia.