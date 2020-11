lutto. È MORTO ILIANO TOGNARINI, PROFESSORE ESEMPLARE

SERRAVALLE. [a.b.] Era convolato a nozze con la sua Lucia il 29 giugno 2019. Per molti anni ha insegnato italiano e storia alle scuole medie Fermi di Casalguidi dove tutti conservano un bel ricordo di lui. È di oggi la notizia della morte improvvisa di Iliano Tognarini, un professore che sapeva insegnare, che sapeva farlo sempre con il sorriso, instaurando un legame di amicizia e di rispetto con i suoi alunni.

La notizia è arrivata a Casalguidi nel primo pomeriggio e si è diffusa velocemente. Nel marzo scorso Iliano insieme ad un gruppo di ex compagni di scuola dell’Istituto Magistrale Atto Vannucci di Pistoia, ritrovatosi dopo una cinquantina di anni, aveva firmato una lettera aperta per ringraziare tutto il personale sanitario impegnato nella lotta contro il nemico subdolo e invisibile del Covid19. Iliano (da poco in pensione) era ancora una persona attiva, vicina alle iniziative di Casalguidi e del comune.

“L’istituto comprensivo Fermi – ha scritto l’assessore Ilaria Gargini – ti ricorderà per sempre. Sei stato un punto fermo negli anni, un punto di riferimento per tanti studenti del paese, un collega disponibile e accogliente che ha amato profondamente la scuola e i suoi studenti , sempre pronto a dare una mano. Non dimenticherò il tuo sorriso. L’intero paese ti ringrazia per quanto hai dato..”.

“Un grande amico, grande insegnante e persona perbene. Pochi mesi fa ho avuto l’onore di sposarti con Lucia. Oggi, all’improvviso, la notizia della tua dipartita. Ciao Iliano, riposa in pace” così lo ricorda il sindaco Piero Lunardi.

Anche il comitato di gemellaggio di Uzerche ha inviato un messaggio di cordoglio alla famiglia ricordando anche le doti “nella preparazione con gioia dei pasti”. “Ci aspettava sempre all’arrivo.. Non dimenticheremo il suo dolce sorriso..”.

Una grande persona che lascia un vuoto indelebile nella comunità.