lutto. È MORTO L’INGEGNERE MICHELE ABRUZZINI

Ex amministratore locale nel 1965 con la moglie Maria Luisa Catani aveva fondato l’Anffas di Prato

PRATO. [a.b.] Lutto a Prato per la scomparsa a 97 anni dell’ingegnere Michele Abruzzini.

Originario di Cosenza. laureatosi all’Università degli studi di Bologna, era iscritto all’Ordine degli Ingegneri dal 1951 e all’Ordine di Prato dal 1993.

“Un uomo dalla intelligenza raffinata e ironica” ricorda Alberto Magnolfi.

“Professionista intelligente e sincero democratico, testa e cuore sempre aperti, cultura, senso dell’umorismo” così lo definisce Beatrice Magnolfi. Ex amministratore locale nel 1965 con la moglie, la professoressa Maria Luisa Catani aveva fondato la sede locale dell’Anffas, l’associazione famiglie di persone con disabilità poi diretta oltre che dalla stessa Catani per anni dalla sorella Erminia Abruzzini, per tutti Mimma.

“Con grande tristezza — scrive Giancarlo Calamai — apprendo la notizia della morte del caro amico ing. Michele Abruzzini. Ne ricordo la sua cordialità, la sua intelligenza e grande professionalità nello svolgimento del proprio lavoro e del suo grande impegno come Amministratore Comunale della città”. Lascia la figlia Letizia.