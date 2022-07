lutto. È MORTO PIETRO FEDI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA LE FORNACI

Era una delle colonne portanti del circolo Arci Enrico Cherubini di via del Fornacione

PISTOIA. [a.b.] È un giorno davvero triste per tutto il Circolo Le Fornaci di via del Fornacione a Pistoia. È morto Pietro Fedi, lo storico presidente della società cooperativa Le Fornaci e una delle colonne fondamentali del circolo Arci Enrico Cherubini fin dalla sua nascita.

Era una persona dal cuore grande che lascia un gran vuoto in chi l’ha conosciuto. Presidente della cooperativa proprietaria del circolo e socio del Circolo era una persona corretta, educata, disponibile., di alto spessore.

“Ciascuno di noi — si legge sulla pagina facebook del circolo Le Fornaci — porterà sempre con sé i ricordi indelebili delle storie e del tempo vissuto insieme”.

In tanti in queste ore si stanno stringendo intorno alla moglie Flora e a tutti i familiari.

Tra questi anche il consiglio direttivo dell’associazione Diabetici Pistoiesi che dal 2012 ha trovato nei locali del circolo ospitalità per la propria attività motoria.

“Un grande dolore, ricordo i tuoi occhi buoni e la tua capacità di mediare, perché ci fosse sempre la pace tra tutti i compagni che erano in relazione con te. Potevi vivere ancora molto, il destino non è stato buono con te, come lo eri tu! Sarai sempre nel nostro cuore e nel ricordo di quella segreteria di PP, nella quale tanto tempo fa abbiamo collaborato in armonia per tre anni” ha scritto fra gli altri Fiamma Picchietti