lutto. È SCOMPARSO “BRACIOLA” L’ULTIMO MACELLAIO DI SERRAVALLE PAESE

Roberto Bartoletti aveva 72 anni. Domani i funerali a Spazzavento

SERRAVALLE. Ieri mattina alle 11,45 è scomparso a 72 anni Roberto Bartoletti. Conosciuto da tutti con il soprannome di “Braciola” è stato l’ultimo macellaio di Serravalle Paese.

La macelleria si trovava in via Garibaldi e da tempo era chiusa. Bartoletti lascia la moglie e due figli.

La salma si trova esposta alle Cappelle del Commiato della Misericordia in via Can del Bianco a Pistoia.

Le esequie si terranno domani martedì 23 febbraio alle ore 10 nella chiesa di Spazzavento.