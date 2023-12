lutto. IL CORDOGLIO PER LA SCOMPARSA DI MARIO FINESCHI, STORICO CONSIGLIERE DELLA COMUNITÀ EBRAICA TOSCANA

Pratese di adozione dagli anni ’50 per lavoro, è scomparso ieri all’età di 88 anni

PRATO. Il sindaco Matteo Biffoni e tutta la Giunta manifestano il proprio cordoglio per la scomparsa di Mario Fineschi, scomparso ieri all’età di 88 anni, personaggio di spicco della comunità ebraica toscana, pratese d’adozione e per amore della città dagli anni cinquanta, prima come dipendente del Monte dei Paschi di Siena, poi come dirigente di azienda.

Impegnato come consigliere della Comunità ebraica di Firenze su vari fronti, è stato per lunghi anni consigliere nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline.

“Mario Fineschi non ha mai reciso il suo legame con Prato. Persona colta, ironica, dallo sguardo vivacissimo, ha mantenuto nel tempo una relazione sostanziale fatta anche di ferme opinioni e minuti consigli” – commentano il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore Simone Mangani.

Fineschi è stato — tra l’altro — presidente della Consulta Regionale del Volontariato ed impegnato con Cesvot – Centro Servizi Volontariato Toscano, oltre che una figura storica dell’Avis provinciale di Prato. Moltissimi lo ricordano anche come contradaiolo appassionato della sua città natale, Siena, e memoria storica del rione Pantaneto della contrada del Leocorno.

[comune di prato]