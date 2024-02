lutto in diocesi. A 95 ANNI È MORTO MONSIGNOR ROMANO LOTTI

I solenni funerali si sono svolti questo pomeriggio. Dal 1995 era Canonico presso la Cattedrale di San Zeno. Una lunga vita spesa a servizio degli altri

PISTOIA. [a.b.] Si sono tenuti questo pomeriggio nella Cattedrale di San Zeno a Pistoia i funerali di monsignor Romano Lotti, amministratore del Capitolo della Cattedrale scomparso sabato scorso a 95 anni.

Don Romano Lotti, classe 1928, fu ordinato dal vescovo De Bernardi nel 1951. Giovane prete don Romano nel 1955 ebbe l’incarico di parroco a Calamecca.

La sua vita sacerdotale è stata spesa in gran parte a Piteccio, presso la parrocchia di Santa Maria Assunta, dove ha lavorato per 32 anni.

Negli anni novanta per don Romano si è aperto un altro importante capitolo di vita. Nominato canonico nel 1995, presso la Cattedrale di San Zeno ha svolto per 17 anni un diuturno servizio nell’amministrazione segnato da significativi interventi dalla metanizzazione dei complessi e dal rifacimento di tutti gli impianti tecnici fino al restauro dei tesori artistici e architettonici, come il chiostro dei canonici, il Battistero, la Cattedrale, l’arazzo Millefiori, i corredi lignei, l’altare argenteo di S. Jacopo, le collezioni pittoriche e scultoree, e al patrimonio archivistico e bibliotecario, Biblioteca Leoniana e archivio Capitolare.

Nel corso del suo ministero don Lotti ha anche svolto per più di trent’anni l’insegnamento della religione cattolica alla Scuola Media Statale Cino da Pistoia. Nei suoi ultimi anni di attività è stato anche cappellano del Monastero della Visitazione di Pistoia.

Nel 2011 in occasione del sessantesimo anniversario del proprio sacerdozio aveva pubblicato un libro autobiografico dal titolo “La mia vita di sacerdote”.

Un servizio ministeriale, pienamente radicato e inserito nella vita diocesana.

