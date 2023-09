lutto. IN UN INCIDENTE STRADALE MUORE A 77 ANNI IL NOTO ARTISTA ANDREA DAMI

L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Ponte di Serravalle

SERRAVALLE. A seguito delle ferite riportate in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi sulla strada provinciale Lucchese a Ponte di Serravalle all’altezza dell’incrocio con via Terza, all’Ospedale San Jacopo di Pistoia è morto stasera il noto artista pistoiese Andrea Dami.

77 anni, Dami, alla guida di una Mini Cooper mentre si dirigeva in direzione di Pistoia avrebbe colpito una Cinquecento andando poi a sbattere contro un muretto.

Ferita anche la donna che viaggiava al suo fianco. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi all’ospedale di Pistoia. Sul posto per ricostruire l’incidente sono intervenuti i Carabinieri.

Andrea Dami era nato a Pistoia il 25 settembre del 1946. Frequenta l’Istituto d’Arte Petrocchi della sua città e dal 1966 si dedica all’insegnamento di educazione artistica. Dal 1965 inizia la sua partecipazione a mostre collettive e personali, ma negli anni Novanta la sua attività espositiva diventa più feconda.

Nel 1990 inaugura una personale intitolata Il nastro di Arianna, curata nella parte critica da Anna Brancolini e Siliano Simoncini, preso L’Osteria dei Pellegrini di Monsummano Terme, esponendo sculture in cartapesta e smalto, video sculture e video.

Nel 1992 inizia il periodo delle materializzazioni, sculture in cartapesta e video sculture: una è presente nella collettiva curata da Antonio Nespoli a Montecatini Alta, Dami, Spoerri, Ulivi. Tre artisti all’est dell’America, e l’altra è una “materializzazione in nero” composta da quattro lunette in nero è presente alla Villa Renatico Martini di Monsummano Terme in occasione della mostra Dodici-dodici-così, incontri con dodici artisti più uno e le loro opere.

Verso la metà degli anni Novanta realizza uno spazio verde attrezzato “Giardino della Memoria” a Castelmartini per commemorare la strage del Padule di Fucecchio e all’interno di questo spazio realizza una grande scultura in ferro dipinto.

Con una serie di “materializzazioni” in ferro partecipa ad una personale a Pietrasanta e in seguito alla collettiva Proiezioni d’arte –Palazzo Fabroni alla Fortezza di Santa Barbara di Pistoia. Risalgono alla fine degli anni Novanta le sculture sonanti: Sogno, Quattro Stagioni, Menhir, esposte a Pistoia, Pisa, Perugia e alla Stazione di Santa Maria Novella a Firenze, e L’ala dell’angelo, scultura sonante in ferro esposta e suonata nello “Spazio-teatro” della Fattoria di Celle di Pistoia, in occasione della Cerimonia del tè di Dani Karavan. Successivamente il solito evento è stato riproposto nella storica Piazza IV Novembre di Perugia in occasione della mostra Perugia classico 99.

Nel 2001 Andrea Dami in occasione della manifestazione in ricordo della liberazione di Pistoia dell’8 settembre 1944, realizza il progetto grafico di un libro intitolato Giardino della Memoria con disegni e foto.

Nel 2003 esegue l’opera sonante Direzioni che con altre sculture dello stesso Dami e di Jaume Pensa e Armando Marrocco , dando vita, presso la villa di Groppoli al Giardino sonoro, per il quale il Dami ha anche eseguito un libro guida.

Nel 2009 partecipa ad un progetto intitolato Luna e l’Altro che è costituito da un libro e tre mostre di arte contemporanea Enigma, Archetipo e Ambiguità realizzate rispettivamente a Certaldo, Firenze e Pontassieve.

Le esposizioni ricordano i quarant’anni dell’allunaggio avvenuto il 20 luglio del 1969 e presentano il lavoro di cinquanta artisti e altrettanti scrittori che eseguono un’opera dedicata alla luna con varie tecniche multimediali.

Nel marzo del 2011 a Villa Renatico Martini al Museo d’Arte Contemporanea e del Novecento di Monsummano Terme viene inaugurata una mostra dal titolo Tre colori Verde Bianco e Rosso. Tre artisti Barale – Bassetti – Dami curata da Roberto Agnoletti.

Andrea Adami ci ricorda con la sua opera Diario lo scandire del tempo e della storia: si tratta una lunga tavola sinottica disposta sopra una parete sulla quale sono segnate tutte le date più significative degli eventi che hanno rappresentato la crescita della Costituzione nel corso dei suoi 150 anni e permettono di colloquiare con pubblico attraverso la possibilità di lasciare attaccato alla parete un post it con gli eventi che hanno maggiormente caratterizzato l’Italia per gli spettatori.

IL 10 novembre 2012 Dami presenta alla Villa Castello di Smilea a Montale l’opera video Riflessi liquidi dedicata al centenario della nascita di John Cage. Riflessi Liquidi è una fusione di immagini, parole e suoni, ottenuti con le sculture musicali, suoni elettronici e rumori ambientali. L’opera di Andrea Dami e soprattutto i suoi interventi e le manifestazioni alle quali ha partecipato sono presenti con nei vari siti a suo nome presenti su internet. Interessante il video su Youtube Lavori incorso Andrea Adami all’opera del 26 marzo 2012.