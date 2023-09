lutto. LA CISL TOSCANA NORD-PISTOIA RICORDA DUMAS REMOLI

Da ex dipendente Inps è stato un punto di riferimento per gli iscritti in materia pensionistica

PISTOIA. Dumas Remoli è stato per tanti anni una presenza costante nella FNP e una figura di riferimento per tutti gli iscritti alla Cisl che necessitavano di informazioni sulla possibilità e/o convenienza di accedere alla pensione . E comunque per avere ogni qualsiasi informazione in materia pensionistica e contribuzione, Questa competenza gli veniva da molti anni di lavoro presso l’Inps. Ogni qualvolta veniva emanata una nuova disposizione riguardante la materia pensionistica era il primo a studiarla a fondo per informare gli iscritti interessati sia per telefono che per iscritto.

Persona gentile e professionale elargiva tutte le informazioni necessarie a chiunque si rivolgesse alla Cisl, anche non iscritti, che magari a seguito di questo gentile ed esaustivo interessamento si iscrivevano al sindacato.

Dumas era un ex partigiano, antifascista, ha combattuto per la libertà durante l’ultima guerra ed è ricordato, fra l’altro, insieme ad altri partigiani pistoiesi in una lapide presso il quartiere delle Fornaci.

Gli amici della Cisl Toscana Nord esprimono le più sentite condoglianze all’amico Riccardo e a tutta la famiglia di Dumas.

