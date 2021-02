lutto. “L’AMICA CHE TUTTI VORREBBERO ACCANTO”

A Riccione è scomparsa Cesarina Santini. Gli amici di Quarrata ricordano Cesy

QUARRATA — RICCIONE. Una malattia l’ha portata via nella città dove viveva da tempo. Titolare di un noto negozio di abbigliamento in via Gramsci a Riccione è scomparsa Cesarina Santini. Una donna solare che aveva sempre una parola buona per tutti.

’Era una bella persona” ricorda su facebook Gemma Diletti. Incapace di essere aggressiva “persino con chi tentava ripetutamente di sopraffarla” con la sua delicatezza e senza fare rumore era stata sempre vicina e di conforto a chi aveva bisogno dei suoi affetti. Era conosciuta da tutti come Cesy.

A Quarrata aveva diverse amicizie che si rinnovavano soprattutto nel periodo estivo quando erano le amiche che la andavano a trovare al mare. A Riccione ci sono tra l’altro diversi negozi gestiti da quarratini. “Era sempre allegra e festosa con tutti noi” ricorda Ilenia Parretti.

“L’amica che tutti vorrebbero accanto” ha scritto invece Daniela Vannelli ricordando le lunghe chiaccherate estive.

I funerali di Cesy Santini si terranno mercoledì alle ore 15 nella chiesa di San Lorenzo a Riccione.