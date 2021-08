lutto. MARTEDÌ IN DUOMO I FUNERALI DI NICOLA MANTELLASSI

La salma sarà esposta da domani pomeriggio alle Cappelle del Commiato della Misericordia in via Can del Bianco

PISTOIA. Rientrerà domani in Toscana la salma di Nicola Mantellassi, il noto imprenditore quarratino, da tempo residente a Pistoia, titolare della azienda Mantellassi 1926 scomparso per un improvviso malore mentre con la moglie stava raggiungendo dal sud Italia la Toscana.

La salma sarà esposta dal pomeriggio di domani alle Cappelle del Commiato della Misericordia in via del Can Bianco a partire dalle ore 15,30 mentre le esequie si terranno nel Duomo di Pistoia martedì 31 agosto alle ore 11.

Erede di una conosciuta famiglia di mobilieri quarratini, Nicola Mantellassi aveva rilevato gli stabilimenti ex Permaflex riconvertendo le maestranze e reindustrializzando l’area ormai in disuso (circa 8mila metri quadri di opificio) insieme ad altri partner produttivi trasformandolo nella sede principale della propria azienda, la principale del cosiddetto Distretto del Mobile di Gello

Da tutti Nicola (che aveva iniziato a lavorare in azienda nel lontano 1980) è ricordato come un instancabile lavoratore.

Ad oggi sono circa 150 i dipendenti che lavorano nel comprensorio della ex Permaflex. Alla guida della azienda rimane la moglie Roberta con i tre figli, i gemelli Marco e Giulio e il più giovane, Carlo.

Alla famiglia Mantellassi le condoglianze della redazione.

