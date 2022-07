lutto. MUORE A 34 ANNI IN UN INCIDENTE STRADALE A FUCECCHIO

Danny Dani era l’allenatore giocatore dell’Atletico Fucecchio calcio a 5. Originario di Empoli era residente a Larciano

LARCIANO. In un incidente stradale stanotte ha perso la vita Denny Dami, giocatore che ha militato per tanti anni nella Vigor Fucecchio facendo anche parte della rosa che ha conquistato la C1 nel 2015. Poi per lui si sono aperte le porte dell’Atletico Fucecchio dove ha continuato a coltivare la sua passione per il Futsal diventandone anche capitano. Nato a Empoli e residente da tempo a Larciano Denny Dami aveva 35 anni. Secondo le prime ricostruzioni l’uomo che a bordo della propria moto stava percorrendo via Pistoiese a Fucecchio – di ritorno da una cena aziendale — si sarebbe scontrato con una auto (guidata da un 72enne) in prossimità di un incrocio.

Dopo le manovre di rianimazione l’uomo è stato trasportato da una ambulanza della Pubblica Assistenza di Fucecchio all’ospedale San Luca di Empoli in codice rosso dove è deceduto qualche ora dopo.

“Ragazzo d’oro, sensibile, di grande umiltà e disponibilità — scrive la Vigor Fucecchio – aveva scelto Fucecchio come luogo dove mettere radici e vivere.. lascia tanti amici, lascia un grande vuoto che, ancora una volta, sarà difficilissimo riempire. Buon viaggio Denny, sarai sempre con noi”.

“A nemmeno un anno di distanza dalla perdita di Filippo Papini — scrivono dall’Atletico Fucecchio calcio a 5 — siamo distrutti nel dover dare la notizia che il nostro amato Capitano Denny Dami ha perso la vita stanotte in un incidente stradale.

Denny un ragazzo encomiabile, un esempio di vita per tutti noi per serietà, correttezza e tanta bontà d’animo, qualità che gli erano valse la carica di giocatore/allenatore.

Ci mancherai tanto.

Ci mancheranno i tuoi silenzi, e i tuoi interventi con quel vocione che tanto ti caratterizzava, sempre al punto giusto, sempre la cosa giusta, sempre un anticipo corretto.

Un amico , un fratello con cui sono state condivise tante battaglie sul campo per ben 10 anni con gran parte del gruppo.

Un riferimento nello spogliatoio ma soprattutto fuori nei tanti momenti di vita che abbiamo avuto la fortuna di condividere. Le più sentite condoglianze alla compagna Francesca e tutta ìhai sempre fatto in campo”.

“Meno di un anno e siamo di nuovo qui a piangere un altro amico che ci ha lasciati, Filippo prima, Denny questa notte”.

Lo ricorda così Francesco Tamburini in un post su facebook:

“Sui campi nascono rivalità, competizione, rivalse, ma quando ad andarsene sono persone come Filippo e Denny, ti accorgi di quanto quel che nasce in campo sia estremamente inutile, ciò c ha che conta è intorno al campo, fuori dal campo, negli spogliatoi.

In campo coltiviamo una passione, fuori coltiviamo la vita e fuori, cari Filippo e Denny, avete seminato bene, perché lo sgomento per la vostra scomparsa è direttamente proporzionale all’amore di tante persone per voi.

Questa notte la roulette della vita si è portata via il mio recente capitano, Denny Dami , ad un gruppo già profondamente toccato dalla morte di Filippo Papini, è stata data in sorte anche questa tragedia. Ho imparato a mie spese che non dobbiamo cedere alla tentazione di farsi domande, di cercare un filo logico a tutto questo, rischieremmo di impazzire.

Il nostro unico scopo è quello di ricordare, ci permetterà di non spegnere mai quella fiammella di affetto che proviamo per questi ragazzi. Ciao capitano, aiutaci come sempre hai fatto, non smetteremo di aver bisogno di te”.

“Queste notizie — ha commentato il sindaco di Larciano Lisa Amidei — non le vorresti mai sentire”.