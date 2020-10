lutto. MUORE NEL GIORNO DEL SUO 56º COMPLEANNO

Nicola del Pero era molto conosciuto a Pistoia

PISTOIA. Muore nel giorno del suo compleanno. Nicola del Pero, 56 anni proprio oggi, è stato uno “tra i più attivi giovani protagonisti della Pistoia degli anni 80”.

Così lo ricorda l’assessore Alessio Bartolomei in un “estremo deferente saluto”. Nicola del Pero, libero professionista, un matrimonio alle spalle, padre di Linda e da poco nonno di Gioia, aveva studiato ragioneria e poi Scienze politiche e sociali. Era un agente di affari e mediazione conosciuto a Pistoia.

Ai messaggi di compleanno sul suo profilo facebook si accompagnano i tanti i messaggi di cordoglio tra cui quello di Giovanni Picchi che scrive: “Sembra che la maledizione dell’età dei 50, ci stia perseguitando, sarà forse un’età particolare, ma non è normale, lasciare in sospeso una vita che avrebbe dovuto promettere gioie e felicità. Un altro amico, di quelli con i quali ci condividevi giornate al bar da ragazzi, ed esperienze con i primi approcci con le ragazze, un ragazzo distinto e buono, con cui poterci scherzare e discutere senza mai essere arrabbiati o rancorosi, oggi la vita ti ha beffeggiato, togliendoti la gioia di vivere, proprio nel giorno in cui avresti dovuto festeggiare il tuo 56 esimo compleanno.

Averlo saputo, mi ha scosso e amareggiato, ti ho fatto gli auguri e ora sono a piangerti mentre il pensiero, vorrebbe essere da tutt’altra parte”.