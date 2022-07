lutto. MUORE “STORICO” ELETTRICISTA DEL “CEPPO”

Angelo Faraone era stato addetto alla manutenzione e tecnico elettricista. Il ricordo dell’associazione culturale Amici del Ceppo

PISTOIA. [a.b.] A 88 anni è morto Angelo Faraone. Addetto alla manutenzione. tecnico elettricista, dell’Ospedale Ceppo di Pistoia era il marito di Silvana Riccucci, prima capo sala dell’ospedale pistoiese e collaboratrice presso il Servizio Infermieristico e Ostetrico degli ospedali di Pistoia e San Marcello. scomparsa nel 2019.

“Un’altra notizia luttuosa — commenta l’associazione culturale Amici del Ceppo. Angelo Faraone per il suo lavoro all’interno della struttura era conosciuto da tanti. La sua disponibilità è stata tale da risolvere tutti i problemi di luce. Alla figlia per tanti anni collega un abbraccio e le nostre più sentite condoglianze. Doverosa memoria da parte di noi tutti. Nel cuore”.

I funerali si terranno martedì 19 luglio alle 15,45 partendo dalle Cappelle del Commiato della Misericordia di Pistoia per la chiesa di San Michele Arcangelo (Casermette) dove alle 16 saranno celebrate le esequie.