LUTTO NEL MONDO DEL RUGBY: È MORTO UMBERTO MATERAZZETTI

Giocatore nella massima serie con la Lazio ha contribuito alla diffusione della disciplina sportiva del Rugby a Pistoia e in provincia. Aveva 85 anni. Il commosso addio del Rugby Pistoia “Gli Orsi”

PISTOIA. Si è spento questa mattina all’età di 85 anni Umberto Materazzetti, grande rugbysta. È grazie a lui se la disciplina sportiva del Rugby esiste a Pistoia. Cresciuto nel Frascati Rugby, Materazzetti ha avuto lunghi trascorsi nel mondo della palla ovale, giocando nella serie A con la Lazio e con diverse altre casacche.

In passato ha anche allenato il Quarrata Rugby (collaborando anche con l’istituto comprensivo Bonaccorso da Montemagno di Quarrata) e sopratutto con la Marbec di cui era stato oltre che allenatore anche presidente tra il 2004 e il 2011. Era stato poi il fondatore e il primo allenatore del Rugby Pistoia “Gli Orsi”.

«Oggi Umberto Materazzetti, primo allenatore e fondatore del Rugby Pistoia — si legge sul profilo facebook della squadra — ci ha lasciato o, come diciamo noi Rugbysti: ha passato la palla.

É stato lui (quando ancora il nostro sport era semisconosciuto) a raccogliere tutti i primi pazzi che hanno creato l’ossatura di quelli che sarebbero diventati “Gli Orsi”.

Ha fornito l’impronta, la direzione, il carattere che portiamo avanti ancora oggi.

Ci ha reso come le dita di una mano, che anche se deboli prese singolarmente, strette in pugno sono inscardinabili.

Ci ha uniti, come nella storia dei preti irlandesi che gli piaceva raccontare.

Ci ha insegnato a non abbassare la testa anche davanti a avversari più forti e più blasonati perché “Quelli hanno due braccia e due gambe, come noi”.

Se oggi a Pistoia esiste la nostra realtà, se noi tutti abbiamo questa grande famiglia, questo rifugio e questo gruppo, il merito é di qualcuno che ci ha creduto e ha dettato la linea quando tutto questo era impensabile. “Volevo solo che cresceste come uomini. Io avevo soltanto il Rugby da darvi”. É stato un dono immenso.

Grazie Umberto».

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]