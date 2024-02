LUTTO NELLA DIOCESI DI PESCIA, È MORTO DON CANDIDO MILANESCHI

Sacerdote da oltre 62 anni è stato parroco di Vellano, Sorana, Pietrabuona e Castelvecchio. I funerali si terranno in Cattedrale mercoledì 7 febbraio alle 10,30

PESCIA. Lutto nella diocesi di Pescia per la scomparsa di don Candido Milaneschi. Ordinato sacerdote nel 1960, giunse a Pescia nel 1975 come parroco dei SS. Sisto e Martino in Vellano, dove ha operato per 31 anni.

Sacerdote umile, laborioso, dal grande cuore, un vero pastore. È stato parroco anche di Sorana, Pietrabuona e Castelvecchio, insegnante alle scuole medie e guida spirituale per tanti malati nei moltissimi pellegrinaggi a Lourdes con l’Unitalsi..

Ciò che in lui ha sempre colpito è stato lo spirito di accoglienza, l’aiuto continuo per tutti, praticato con carità incessante e con rigorosa umiltà.

“Don Candido nel 2011 oltre ai cinquanta anni di sacerdozio aveva compiuti anche i 50 anni di pellegrinaggi a Lourdes (a volte anche tre in un anno) accompagnando le preghiere di migliaia di sofferenti.

“Egli ha saputo veramente vivere il suo sacerdozio come un dono, come un germe di vita da seminare a piene mani. E che ha dato, tra l’altro il frutto di tre vocazioni: una al sacerdozio, l’altra al diaconato, la terza alla verginità consacrata”..

A dare notizia della scomparsa di don Candido è stato il vescovo Monsignor Fausto Tardelli che nel rivolgersi ai fedeli si è voluto stringere attorno ai suoi nipoti e a quanti sono stati vicini in questi anni al sacerdote “con la sicura speranza che sarà accolto nella Luce del Regno dei Cieli dal Signore della Vita che ha servito su questa terra e dalla Vergine Maria che tanto ha amato nel suo cammino terreno”.

“Come parroco con i suoi pregi e i suoi difetti è stato un vero pastore, generoso e caritatevole” ha scritto Roberto Flori a nome del gruppo parrocchiale di Castelvecchio.

Grande commozione e gratitudine è stata espressa tra gli altri da don Valerio Mugnaini. Per lui e per la diocesi pesciatina don Candido è stato “padre, maestro, amico, fratello”.

Da domani, lunedì 5 febbraio, la salma sarà esposta dalle 12:00 alle 20:00 nella chiesa Cattedrale di Pescia, per l’omaggio e la preghiera dei fedeli.

Sempre domani, alle 21 in Cattedrale si terrà la veglia funebre. Le esequie saranno concelebrate mercoledì 7 febbraio alle ore 10,30 nella Cattedrale di Pescia.