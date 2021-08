lutto nella musica lirica. A 84 ANNI È MORTO IL TENORE CARLO BINI

Da tempo risiedeva a Montevettolini. Il cordoglio del presidente della Regione Eugenio Giani

PISTOIA. [a.b.] Lutto nel mondo della musica per la scomparsa a 84 anni del tenore Carlo Bini. Originario di Santa Maria Capua Vetere da tempo risiedeva a Montevettolini nel comune di Monsummano Terme.

Bini (il suo nome di nascita era Carlo Bifone), da tempo malato., è deceduto all’Ospedale SS Cosma e Damiano di Pescia. Tenore di fama internazionale dopo gli esordi nell’operetta aveva calcato i più importanti teatri lirici del mondo, dal San Carlo di Napoli a La Scala di Milano al Metropolitan di New York, diretto da maestri del livello di Abbado e Muti e in duetto con star del calibro di Cabaillé, Kabaiwnaska e Ricciarelli.

Una carriera musicale, la sua, fatta di grandi successi che ebbe una svolta quando sostituì, quasi per caso, Luciano Pavarotti nella “Lucia di Lamermoor”. Bini, ha raccontato in una recente intervista, si stava recando al teatro di Macerata per assistere all’opera. Pavarotti diede forfait prima dell’esibizione ed il tenore sammaritano, a poche ore dalla prima, passò dall’essere spettatore a protagonista. Indossò il costume di scena e salì sul palco. Fu un successo enorme. A dare la notizia della scomparsa del tenore , stamani, l’associazione Culturidea di Pistoia con cui Bini ha collaborato in varie occasioni.

Si unisce al cordoglio per la scomparsa del tenore Carlo Bini anche il presidente della Regione Eugenio Giani.

“Una notizia —ha detto Giani — che mi riempie di tristezza. Sono davvero addolorato nel trasmettere il mio cordoglio e partecipazione alla famiglia. Le sue interpretazioni in opere del melodramma tra le più famose, sono memorabili. Come quella nella Lucia di Lamermoor, dove fu chiamato a sostituire il grande Luciano Pavarotti, e dove rivelò tutto il suo talento che lo portò a calcare il palcoscenico dei più grandi teatri del mondo.

Un saluto alla sindaca di Monsummano Terme, Simona De Caro, perché sono convinto che sarà in grado di trasmettere alla cittadinanza e al territorio, l’eredità culturale e artistica di questo grande tenore e della sua splendida voce”.