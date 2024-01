lutto. PARACADUTISTI NEMBO, È MORTO IL SOTTOUFFICIALE DI CORPO STEFANO IORI

Luogotenente aiutante paracadutista aveva partecipato alle missioni in Kosovo. I funerali mercoledì 10 gennaio nella cappella della Croce Verde

PISTOIA. [a.b.] Lutto per il Corpo del 183° reggimento paracadutisti Nembo di Pistoia. Stamani è scomparso improvvisamente il Luogotenente Aiutante Paracadutista Stefano Iori.

Paracadutista e Sottufficiale di Corpo del 183° reggimento paracadutisti Nembo, effettivo al Reparto fin dalla sua formazione, aveva partecipato con il Reggimento alle Missioni in Kosovo e alle Operazione Nazionali.

Paracadutista di vecchio stampo e socio ANPdI della sezione di Pistoia, era sempre stato d’esempio con i più giovani Sottufficiali per il mantenimento delle tradizioni amaranto e dello Spirito di Corpo.

La salma di Iori, che era originario di Spignana sulla montagna pistoiese, è esposta da questo pomeriggio presso la Sala Mortuaria della Croce Verde di Pistoia in S. Agostino.

Le esequie si terranno nella Cappella della Croce Verde mercoledì 10 alle ore 09.30 per poi proseguire dopo la funzione al cimitero comunale di Pistoia.