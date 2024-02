lutto regionale. DOMANI ANNULLATO IL CARNEVALE A MONTEMURLO

Confermata invece la festa di Carnevale di domenica a Bagnolo

MONTEMURLO. A seguito della proclamazione del lutto regionale per la tragedia del crollo al cantiere del supermercato a Firenze, in segno di cordoglio e rispetto per le vittime, il Comune di Montemurlo ha deciso di annullare la festa di Carnevale prevista per domani, sabato 17 febbraio ore 15 in piazza della Repubblica a Montemurlo.

Confermata, invece, la festa di domenica 18 febbraio ore 15 al Circolo Gelli di Bagnolo con la 44 esima edizione del Carnevale Bagnolese.

[masi —comune di montemurlo]