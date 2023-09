M5S, È NATO UFFICIALMENTE IL GRUPPO TERRITORIALE VALDINIEVOLE

Alla guida del gruppo è stato eletto il dottor Marco Cresci

MONTECATINI. Con l’Assemblea Costitutiva di martedì sera è nato ufficialmente il Gruppo Territoriale M5S Valdinievole. L’Assemblea ha eletto come Rappresentante del Gruppo il Dott. Cresci Marco.

Il primo Gruppo Ufficiale in Provincia di Pistoia prende quindi il via. Un gruppo che ha oltre un decennio di storia trova oggi l’ufficialità del nuovo Statuto del M5S.

Come da regolamento Marco attenderà la ratifica del Comitato Territorio dopo di che inizierà il suo intenso lavoro di coordinamento.

Un grazie enorme a tutti gli attivisti presenti ieri sera che hanno voluto iniziare subito il loro lavoro sul Salario Minimo e hanno iniziato a lasciare al gruppo idee per le prossime riunioni.

Un abbraccio anche a tutti gli attivisti che in questi anni hanno corso insieme a noi.

Oggi è un giorno importante per il M5S in Valdinievole e ci arriviamo con un bagaglio pieno di esperienze, grazie soprattutto a tutti voi!

[magnani — m5s pistoia]