M5S, SIMONE MAGNANI È IL NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE

Presto saranno istituiti i gruppi territoriali

PISTOIA. Nella serata di ieri sono stati ufficializzati i nuovi incarichi di coordinatori provinciali del Movimento 5 Stelle, come da riorganizzazione voluta dal Presidente Conte.

Per la provincia di Pistoia il nome indicato dal Presidente è Simone Magnani, attuale consigliere nel Comune di Montecatini Terme.

A lui vanno i nostri migliori auguri di buon lavoro e la totale collaborazione di tutti gli attivisti del territorio. Al Presidente Conte ed alla coordinatrice regionale Irene Galletti vanno i nostri ringraziamenti per gli sforzi profusi in questa riorganizzazione che avrà il suo culmine con l’istituzione dei gruppi territoriali.

“L’incarico ricevuto dal Presidente Conte è motivo di orgoglio ed un riconoscimento del lavoro svolto da tutto il gruppo” commenta Magnani “non vedo l’ora di iniziare, c’è molto da fare in un’ottica di radicamento del Movimento sul territorio.

Dobbiamo completare la riorganizzazione con i gruppi territoriali e tornare a lavorare nelle piazze, tra i cittadini, dove ci sentiamo veramente a casa e dove potremo raccontare lo splendido lavoro svolto dai nostri Consiglieri Comunali e Regionali”.

Il Movimento 5 Stelle nei prossimi giorni continuerà a pubblicare gli eventi in programma sul territorio ed invita tutti gli interessati ad iscriversi sul sito del Movimento e ad aderire al proprio gruppo territoriale nascente per restare informato e contribuire a questo nuovo percorso.

Movimento 5 Stelle