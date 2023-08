MA LA BANDIERA ARCOBALENO NON È FUORI LUOGO SUL PULPITO DI UNA CHIESA?

Riceviamo l’immagine dell’ingresso di una “spa per gay” (volgarmente bagno turco), che riporta in esterno una insegna multicolorata, come quella che espone Don Paolo Tofani dal pulpito della Chiesa di San Pietro Agliana. Va tutto bene così? Il generale Roberto Vannacci ci ha visto davvero giusto e non possiamo non ribadirlo

AGLIANA. La posizione di Don Paolo Tofani sulle questioni relative alle istanze LGBTQ+ e affini è a tutti nota e non intendiamo – da questo schermo – andare a portare ulteriori commenti.

Ma un parrocchiano molto perspicace ci propone un’interessante immagine di un esercizio commerciale fiorentino che ha per attività una spa-gay e riporta in esterno una iconica immagine di bandiera multicolore.

Nella home page aziendale ci propone anche la disponibilità dell’area “crociera” e scusateci se noi non siamo capaci di spiegare in cosa consiste, ma escludiamo che possa essere la navigazione simulata con modellini di navi da turismo a motore elettrico nella piscina del giardino intercluso all’impianto della spa.

Il lettore – che è parrocchiano malpancista del mancato correttore della Misericordia, Don Paolo Tofani – ci propone un interessante sillogismo aristotelico puntando il dito sulla bandiera arcobaleno che è lasciata penzolare dal pulpito della Chiesa di San Piero, dove un secolo fa, proclamava le omelie lo storico parroco Don Adriano Mari.

La bandiera arcobaleno è l’immagine iconica del Pride Month che rappresenta in modo simbolico i diversi orientamenti sessuali, essendo stata ideata da Gilbert Baker nel 1978, è il simbolo più riconosciuto della comunità LGBT+.

Non ci venite a scrivere che essa è la bandiera della “pace”, perché così ci ha scritto Don Paolo scoprendo l’ovvio: cosa dice il Vangelo in modo costante e categorico se non la promozione costante della pace fra le genti?

Quindi, che cosa ci fa in una chiesa cristiana il drappo multicolore lì? La bandiera arcobaleno è sfoggiata appunto quale icastica insegna – ricca di simbolismi, perché priva di lettere o parole cifrate – sul frontespizio dell’ingresso principale di una siffatta associazione culturale omosessuale, come può stare all’interno di un luogo di culto che – lo ricordiamo ai miscredenti (nel significato di aggettivo, non di sostantivo) – per la più solida epistemologia è contraria alle unioni omosessuali e non le potrà mai istituzionalizzare – fatto salvo il pensiero debole con attuazione ricercata del maggiore relativismo cul-turale?

Non vi sembra di vedere un corto circuito logico deduttivo, ma anche “esperienziale” come direbbe lo stesso Don Paolo che anche oggi ha aperto l’antifona, raccomandando l’assemblea di chiedersi se vivono la Fede per il Dio in Cristo o per il loro “personale dio” tagliato a misura sulle particolare istanze quotidiane? (È questa una domanda che ci poniamo spesso, appunto per le vicende di Vicofaro, ad esempio, ma non è l’unico).

È chiara la distopia del drappo arcobaleno che copre il pulpito della chiesa, laddove per definizione è stato storicamente annunciato il Vangelo o siamo noi troppo critici a rivendicare il rispetto del Codici dei diritto canonico e della Bibbia (vedetevi le bibliche vicende di Lot e della sua famiglia quì)?

Anche Don Bertand, il parroco camerunese che ha assicurato il servizio per questo Agosto, nonostante sia uno studioso teologo e filosofo è rimasto (chiaramente) indifferente alla bandiera e ci ha rassicurati: gli episodi di relativismo che si diffondono per la scristianizzazione della comunità, come lo è questo, sono molti ma non andranno a inquinare la tradizione della catechesi della Chiesa, che resta immutata nei secoli.

Noi, ricordandoci delle parole di Papa Francesco, non vogliamo negare l’accoglienza ai fratelli gay e nemmeno a quegli trans (comunque tutti gli LGBTQ+), che sono stati cristianamente accolti dal Papa in Vaticano, ma dunque, si devono proprio richiamare quale categoria preminente in un proscenio che avrebbe ben altre funzioni, decisamente votate alla spiritualità cristiana?

Che ci dice il responsabile dell’ufficio liturgico dell’episcopio Don Alessio Bartolini per questa incresciosa segnalazione che – si noti bene – non viene inoltrata tramite i quotidiani strutturati ma tramite questo giornale montanelliano e anche terzaniano?

Potrà rispondere una nota di spiegazione, correzione o smentita? Ci permettiamo di sollecitarlo anche grazie alla mail dell’ufficio, perché ci ricordiamo le parole di monsignor Frosini che diceva “La Chiesa siete voi”!

Ebbene, lo sono principalmente i gay o gli altri LGBTQ+ o anche la maggioranza silenziosa – entusiasta della recente pubblicazione di Roberto Vannacci “Il mondo al contrario” – che è stimata in un 90% dei cristiani, tutti eterosessuali? Quis custodiet ipsos custodes?

Alessandro Romiti

