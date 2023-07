macrolotto 1. SACCHI NERI E RIFIUTI SPARSI PER LE STRADE. OVATTONI (FDI): LA NOSTRA CITTÀ È ABBANDONATA A SE STESSA E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE CONTINUA A NON FAR NIENTE

“Ribadisco quello che sostengo da tempo ovvero che la giunta Biffoni ha permesso che Prato diventasse una sorta di zona franca dove tutto è consentito”

PRATO. Sacchi neri e rifiuti di vario genere sparsi lungo le strade di Via Lods e Via Chemnitz al Macrolotto 1, come se la zona fosse una discarica a cielo aperto. Così esordisce Patrizia Ovattoni, consigliera di Fdi che torna per l’ennesima volta a denunciare il grave degrado presente sul territorio pratese.

Sono oramai pressoché quotidiane le segnalazioni che faccio alla giunta comunale in merito a situazioni di degrado — afferma l’esponente di Fdi. Eppure, nonostante ciò il lassismo dei nostri amministratori continua imperterrito; anzi spesso e volentieri mi sento rispondere che la città è sotto controllo e che va tutto bene.

Parole, parole e parole al vento che ritraggono una città che non esiste — sottolinea Ovattoni.

La cosa peggiore è che così facendo ad essere presa in giro è tutta la cittadinanza pratese che paga fior fior di tasse per mantenere amministratori che dovrebbero tenere una città vivibile e decorosa.

Addirittura, in Via Lods, quando tempo fa denunciai quella mega discarica a cielo aperto mi fu garantito che la zona sarebbe stata attenzionata in modo tale da scongiurare simili situazioni. Così, come è evidente, non è stato poiché si sta ricreando di nuovo il monte di rifiuti — conclude Ovattoni.

Patrizia Ovattoni

Consigliere FDI