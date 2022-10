MADE IN ITALY, CHIEDEVAMO UN MINISTERO AD HOC. OGGI ESISTE

Antonella Gramigna: “Lavoreremo per questo ambito importante”

PISTOIA. “Made In Italy” e “Made in Tuscany” rappresentano certamente un punto cardinale per Forza Italia, che all’inizio della scorsa legislatura, ha presentato una proposta di legge per l’Istituzione del Ministero per la tutela, la promozione e il commercio internazionale dei prodotti italiani, e Dipartimenti regionali che potessero costruire quel tessuto connettivo indispensabile, per il rilancio delle nostre imprese e del lavoro.

Con un documento ufficiale a firma della Responsabile del Dipartimento in Toscana, Antonella Gramigna, la proposta venne ulteriormente sollecitata, sia al Presidente Tajani, quale diretto interlocutore UE, sia alla dirigenza nazionale che regionale al Coordinatore e Sen. Mallegni.

Nel frattempo, a Bruxelles, grazie al Presidente Tajani, abbiamo lottato contro l’Italian sounding, contro la contraffazione dei prodotti, contro i marchi falsi, per l’autenticità della filiera corta, della genuinità degli alimenti, per una sovranità alimentare (oggi viene definita così) e noi la condividiamo fortemente. Perchè mangiare italiano deve essere nostro patrimonio. Non sottoposto a nessuna imposizione o intromissione estera di basso livello.

Diversi comuni toscani, Pistoia compresa, hanno approvato in questi due anni la mozione che intende valorizzare il Made in Italy con azioni concrete a sostegno e promozione, e continueremo in ogni realtà territoriale, grazie ai nostri rappresentanti istituzionali.

È proprio nell’ottica di “Partito aperto” , di ascolto e proposta, di inclusione e partecipazione, che Gramigna ha pensato ad un progetto di inclusione delle diverse espressioni di ogni ambito che riguardi la cultura e la bellezza toscana, la sua artigianalità, e le PMI, con una squadra di persone, ognuna di riferimento territoriale, che sarà presentata a breve.

“Non c’è da inventare nulla, è tutto scritto sapientemente nel libro di Berlusconi “L’Italia che ho in mente”, in cui viene indicata la linea politica per Forza Italia e il futuro possibile per l’Italia! Un compito difficile e impegnativo che oggi più di ieri risulta essenziale per ridare alla nostra “gente”, che in molti casi non crede più nella politica e quindi non va più a votare, un appiglio per tornare a credere in qualcosa.

Ed alle imprese di credere ancora nella forza di un Made in italy vincente. In questi anni, anche molto difficili causa pandemia, ho realizzato incontri e tenuto conferenze on line con imprese, espressioni sia del nostro territorio, che di spicco all’estero, oltre ad imprenditori di successo come Alberto Milani ( PiazzaItalia a New york) e Domenico Vacca, stilista con show room a New york e Roma, due grandi manager.

Il grido di allarme, la richiesta di aiuto immediato alle imprese del “Made in italy”, e sono tante quelle che rischiamo di perdere, oggi arriva anche dal costo energia, che fa da padrone. Adesso è tempo di agire, di tutelare il nostro grande valore!

La mia disponibilità prosegue, ancor più convinta dell’importanza di questo impegno, con la squadra di persone che ho scelto e con le quali mi rapporterò, oltre al collaborare se necessario, con il Ministero dedicato, tramite i nostri rappresentanti Istituzionali a cui solleciterò prima possibile un incontro per poter al meglio proseguire con questo importante percorso con progetti mirati alla valorizzazione del nostro grande bagaglio di bellezza e qualità targato Italia”.

[gramigna — forza italia toscana]