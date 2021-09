MAGNIFICO INGEGNO 2021, UNA EDIZIONE IN RICORDO DI CARLO RUBEN CAPPELLINI, LAURA CAIANI E MARCELLO SCUFFI

Da domani 10 al 12 settembre al Polo Tecnologico torna l’iniziativa organizzata in collaborazione con Arci Quarrata con il patrocinio di Comune di Quarrata. Una appendice anche domenica 19 settembre

QUARRATA. MAGNIfico Ingegno, insieme al circolo Arci di Quarrata, torna con un’edizione 2021 al Polo Tecnologico di Quarrata dal 10 al 12 Settembre.

Il comitato di MAGNIfico Ingegno/ARCI Quarrata ha deciso di dedicare questa edizione alla memoria di tre illustri quarratini, amici e collaboratori di MAGNIfico Ingegno, venuti a mancare nel corso di questo anno: Carlo Ruben Cappellini, Laura Caiani Giannini, Marcello Scuffi.

“Ognuna di queste persone, a proprio modo, ha contribuito ad affermare l’identità di Quarrata, valorizzandone e custodendone le tradizioni, impegnandosi civilmente e socialmente sul territorio, lavorando per la crescita culturale della città — afferma Rosita Testai — Carlo, Laura e Marcello hanno sempre sostenuto la nostra attività. Abbiamo voluto ringraziarli in questo modo, convinti di interpretare il sentimento di tutti i quarratini”.

L’apertura di questa edizione di MAGNIfico Ingegno è prevista venerdì 10 Settembre a partire dalle ore 20 con “Artisti in rassegna”: insieme alle opere dell’ingegno di Diego Sarti e Vinicio Magni (grazie alla collaborazione con la famiglia Bresci-Magni e al fratello di Vinicio, Luciano Magni), verranno esposte anche alcune opere di Salvatore Magazzini.

L’artista ha deciso e chiesto di partecipare a MAGNIfico Ingegno per ricordare l’amico e collega Marcello Scuffi.

“Artisti in rassegna” sarà aperta al pubblico per tutta la durata della manifestazione, fino a domenica 12 Settembre.

La presentazione della mostra sarà a cura della storica dell’arte Chetti Barni.

A seguire, a partire dalle ore 21:00, verrà presentata “La mia storia. Quarrata tra occupazione te-desca e liberazione”, una testimonianza dal forte valore storico e sociale scritta da Mario Borelli, professore di matematica alla Notre Dame University in Indiana (USA). La testimonianza è stata raccolta da Laura Caiani Giannini ed è stata pubblicata sulla rivista “Storia Locale”.

Saranno presenti il direttore della rivista Andrea Ottanelli, il sindaco di Quarrata Marco Mazzanti e Rosita Testai per MAGNIfico Ingegno.

Durante la serata inaugurale MAGNIfico Ingegno consegnerà alle famiglie Cappellini, Caiani-Giannini e Scuffi una targa ricordo.

Domenica 12 Settembre alle ore 17:00 è prevista la presentazione del primo memorial “Carlo Ru-ben Cappellini”, in collaborazione con U.S.D. Olimpia, A.C. Quarrata e Assessorato allo Sport del Comune di Quarrata. Nel corso della presentazione del torneo, riservato alla categoria Primi Calci 2013, saranno consegnati i Premi alla Carriera ai calciatori Alberto Malusci e Roberto Chiti.

Durante la giornata al Polo Tecnologico interverranno l’assessore allo sport del Comune di Quarrata Patrizio Mearelli; Alessandro Felici per A.C. Quarrata; Vittorio Leporatti per U.S.D. Olimpia, Denis Peruzzi per ARCI Quarrata.

Ci saranno inoltre due testimonianze personali in ricordo di Carlo Ruben Cappellini da parte di don Paolo Tofani e Alessandro Pratesi.

MAGNIfico Ingegno 2021 si concluderà domenica 19 Settembre con il primo Memorial “Carlo Ruben Cappellini”: il torneo, rivolto alla categoria Primi Calci 2013 vedrà fronteggiarsi U.S.D. Olimpia, A.S.D. Olmi, A.C.U. Sporting Casini, Giovani Rossoneri. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 10:00 allo stadio Filippo Raciti di Quarrata.

MAGNIfico Ingegno continua però fino al 30 Settembre: al Punto InfoQuarrata di via Corrado da Montemagno, gentilmente concesso dal sindaco Marco Mazzanti, sarà possibile vedere un ‘esposi-zione di opere in legno di Diego Sarti.

Durante tutta l’edizione di MAGNIfico Ingegno 2021 continuerà inoltre la sensibilizzazione e la raccolta firme per istituire il Centro di Documentazione Storico di Quarrata: “Dal 2012 stiamo raccogliendo documenti, testimonianze orali e manufatti con l’obiettivo di valorizzare la storia di Quarrata, per non disperdere quel bagaglio di conoscenze e know-how che hanno caratterizzato l’identità sociale, culturale ed economica di Quarrata rendendola famosa come la “città del mobile” – sostiene il comitato MAGNIfico Ingegno/Arci Quarrata – Consapevoli dell’importanza del recupero della memoria collettiva, il Centro di Documentazione Storico di Quarrata rappresenterà un ulteriore passo in avanti verso la valorizzazione di Quarrata e della sua identità”. Si ringrazia per il contributo all’organizzazione Vannucci Piante.

Tutti gli eventi di MAGNIfico Ingegno sono a ingresso libero.

Nel pieno rispetto di tutte le disposizione governative in merito di COVID-19 si ricorda che l’accesso al Polo Tecnologico è possibile solo se muniti di: Green Pass, oppure tampone con risultato negativo effettuato nelle ultime 48 ore, oppure certificato delle due vaccinazioni.

Per informazioni dettagliate sui singoli eventi e rimanere aggiornati sulla manifestazione si consiglia di visitare il profilo Facebook di MAGNIfico Ingegno.

