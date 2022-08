MALORE MENTRE FA IL BAGNO, MUORE EX TABACCAIO AGLIANESE

Il dramma ieri mattina poco dopo le ore 11 in una spiaggia a Levanto nello spezzino. A perdere la vita l’aglianese Mauro Mangoni di 74 anni

AGLIANA. Lutto ad Agliana per la scomparsa a 74 anni di Mauro Mangoni. L’uomo, in vacanza in Liguria — precisamente a Levanto nello spezzino — ha avuto un malore mentre stava facendo il bagno in mare.

Sul posto è intervenuta l’automedica Delta 3 del118 della Spezia e una ambulanza della Cri di Levanto, insieme a carabinieri di Levanto e personale della Capitaneria di Porto per soccorrere l’uomo in arresto cardio-respiratorio.

Il paziente è stato rianimato dal personale sanitario per circa un’ora senza però esito favorevole.

Mauro Mangoni, originario di Agliana, per anni ha gestito con la moglie Valeria Meoni, la tabaccheria di San Piero Agliana (accanto al circolo La Rinascita). Il prossimo 11 settembre avrebbe festeggiato i 50 anni di matrimonio.

“Una parte di me — ha scritto su facebook il figlio Marco — se ne è andata, ancora non riesco a crederci. Sei stato un Babbo unico e meraviglioso, ti voglio bene! Ci rivedremo in un mondo migliore”.