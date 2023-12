malori. IL SINDACO DI QUARRATA IN OSPEDALE

Il potere logora anche chi ce l’ha, perché tutto è facile finché non succede niente, ma poi…

Gabriele Romiti, ieri pomeriggio, è stato portato d’urgenza in ospedale. Si è sentito male in auto davanti a casa.

Pensavano tutti a un infarto, ma sembra, invece, che sia stato solo stress emotivo.

Gli auguriamo di rimettersi presto, perché nessuno di Linea Libera è bestia come in molti pensano – a partire dalla procura in giù.

Non possiamo però fare a meno di ricordargli che fare il sindaco di 28 mila cittadini, spesso presi in giro, non è come mangiare un crostino dietro la vicepresidente della Cri alla banca di Vignole, facendo cucù a Tvl.

Edoardo Bianchini

[direttore@linealibera.info]