maltempo. A PISTOIA CHIUSI I PRINCIPALI SOTTOPASSI, STRADE ALLAGATE NELLA PERIFERIA. GLI AGGIORNAMENTI

L’assessore Alessio Bartolomei: “Stiamo richiamando il personale al lavoro. Evitate gli spostamenti”. Allerta meteo arancione per temporali forti fino alle ore 7 di venerdì 16 dicembre

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 20,10

Torrente Brana esondato a Badia: chiuse via Lungobrana, via di Badia, via di Ramini, via dei Campisanti, allagate via Montalese e via di Santomoro nella strettoia prima del paese

PISTOIA. Il peggioramento delle condizioni meteorologiche, interesserà tutta la regione con piogge e rovesci diffusi ed è stato innalzato il livello di allerta da gialla ad arancione per il rischio idrogeologico.

Il punto della situazione dell’assessore Alessio Bartolomei:

“I principali sottopassi della città: Ponte Europa, Porta Nuova, autostradale di Bonelle sono allagati. Stiamo provvedendo alla loro chiusura. La protezione civile è in allerta e sta richiamando il personale al lavoro. Limitate al massimo gli spostamenti”.

“Grazie agli uomini della Protezione Civile per l’impegno —aggiunge Cinzia Cerdini —e cerchiamo di non aumentare il loro lavoro, limitando gli spostamenti”.

Vengono segnalati allagamenti in via di Ramini, via Montalese, via dell’Olmo.

Il Piano di protezione civile del Comune di Pistoia può essere consultato alla pagina del sito istituzionale https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/protezione-civile/piano-di-protezione-civile