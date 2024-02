maltempo. A PISTOIA CROLLA UN MURETTO, DANNEGGIATE ALCUNE AUTO

È successo nella notte in via Bonellina. Al momento l’Ombrone è sotto controllo

PISTOIA. [a.b.] Primi disagi del maltempo: crolla il muretto sopra il parcheggio della Misericordia in via Bonellina. Lo segnala l’assessore Alessio Bartolomei in un post su facebook. Un paio le auto seriamente danneggiate.

Sul posto sono intervenuti i tecnici dell’ufficio viabilità del Comune.

Non desta al momento grossa preoccupazione il livello dell’Ombrone Pistoiese dove la stazione a valle (Ponte all’Asse) è sopra la prima soglia di riferimento (4 m) dalle 2 di questa notte, in lentissima diminuzione, mentre la stazione a monte (Pistoia Pontelungo) ha raggiunto la portata massima intorno alle 3 di questa notte fra il primo e il secondo livello e al momento risulta stazionario sopra la prima soglia di attenzione (2 m).

In base alle ultime previsioni emesse dal Centro Funzionale Regionale, l’attuale perturbazione dovrebbe portare per le prossime ore ulteriori costanti piogge, con una parziale attenuazione dell’intensità nella serata odierna. Tale situazione comporterà un ulteriore innalzamento dei livelli idrici di tutti i corsi d’acqua.

Tra le maggiori criticità del reticolo idrografico in gestione al Consorzio Medio Valdarno al momento ci sono i tratti tombati, delle più svariate forme, dimensioni e finalità ma sempre e comunque un elemento di aggravio del rischio idraulico per il territorio.