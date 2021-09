maltempo. A QUARRATA A LAVORO SQUADRE DELLA VAB E DEI VIGILI DEL FUOCO

Segnalata la caduta di diversi alberi sopratutto nella zona collinare. Diverse zone del territorio senza luce

QUARRATA. Il forte vento e la pioggia di questo pomeriggio ha causato danni anche sul territorio comunale di Quarrata dove si segnala la caduta di diversi alberi sia in collina (in via delle Poggiole a Lucciano e in via Carraia a Montorio) che in pianura. Da alcune ore stanno operando anche le squadre dei volontari della Vab (Vigilanza Antincendi Boschivi) che stanno presidiando le strade e intervenendo per la loro riapertura.

“Stiamo intervenendo sul territorio comunale- fanno sapere dalla sede di via Bocca di Gora e Tinaia- per le tante richieste di intervento per alberi caduti. La nostra squadra sta effettuando gli interventi prioritari sulla zona collinare.

Si raccomanda di non intralciare le strade e le operazioni di intervento e soprattutto di portare pazienza. La squadra Vab Quarrata e quella dei Vigili del fuoco di Pistoia sono presenti e stanno lavorando”.

Diverse zone del territorio sono rimaste senza corrente elettrica. Il forte vento ha causato anche alcuni danni alle auto.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]