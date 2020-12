maltempo. ANCORA PIOGGE, TEMPORALI E VENTO

L’allerta di domenica 6 dicembre

FIRENZE. La perturbazione che da venerdì pomeriggio interessa anche la Toscana prosegue il suo corso nelle giornate di oggi, sabato 5 e domani domenica 6 dicembre causando oggi, sabato, piogge diffuse sulle zone nord occidentali della regione, anche a carattere temporalesco, particolarmente significative sui rilievi. Sulle altre zone piogge sparse, in intensificazione dalla sera soprattutto su senese e aretino, con possibili temporali soprattutto al nord e sulla costa, dove saranno possibili anche raffiche di vento e grandinate.

Il vento soffierà forte nel corso della giornata di oggi, sabato, soprattutto su Arcipelago, costa centro meridionale, colline e zone montuose, per attenuarsi gradualmente in serata.

Alla luce di questi fenomeni e dell’interessamento del reticolo principale dove è in atto il transito delle piene, la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato il codice arancione per l’intera giornata di oggi, sabato 5 dicembre per le aree della Lunigiana, Bisenzio, Ombrone pistoiese e valle dell’Arno.

Codice giallo, invece, per l’intera regione, a partire dalla mezzanotte di sabato e per la giornata di domenica 6 dicembre, quando sono previste piogge diffuse sulle zone interne, generalmente di debole-moderata intensità, più insistenti sul settore orientale (province di Firenze e Arezzo).

Il mare oggi, sabato, sarà agitato a sud dell’Elba, molto mosso a nord. Domani ovunque molto mosso tendente a mosso.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo.

[cremoncini – toscana notizie]