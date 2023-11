maltempo. CODICE ARANCIONE PER RISCHIO IDRAULICO, IDROGEOLOGICO, VENTO E MAREGGIATE

FIRENZE. La perturbazione in transito in queste ore sul centro-nord Italia interesserà anche la Toscana tra la serata di oggi, giovedì 2 novembre, e le prime ore del mattino di domani, venerdì 3 novembre. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo arancione per rischio idraulico del reticolo principale dalle 15 di oggi fino alle 18 di domani per l’area nord-occidentale; per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore dalle 15 di oggi alle 6 di domani sempre per la stessa zona.

Altro codice arancione per mareggiate, dalla mezzanotte fino alle 18 di domani, riguarda la costa centro-settentrionale e le isole, e per vento, dalle 21 di oggi fino alle 15 di domani, sempre per costa centro-settentrionale, isole e zone nord orientali.

La Sala operativa ha poi emesso una serie di codici gialli per rischio idraulico, idrogeologico, temporali forti, vento e mareggiate che interesseranno tutta la regione tra la giornata di oggi e quella di domani.

Temporali e pioggia. Oggi, giovedì, possibili temporali, anche di forte intensità, inizialmente sul nord-ovest, in trasferimento alle altre zone della regione tra il tardo pomeriggio e la serata. Durante la notte di domani, venerdì, residui temporali su grossetano, aretino e senese. Possibili colpi di vento e grandinate.

Vento. Per oggi previsto rinforzo dei venti da sud (Ostro) dalla tarda mattinata in rotazione a sud ovest (Libeccio) sul mar Ligure nel pomeriggio e in serata; possibili violenti raffiche sui crinali appenninici e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino , sull’Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia) e lungo la costa centrale. Per domani modesta attenuazione nel corso della notte; dalla mattina e nel pomeriggio nuovo rinforzo del vento di Libeccio (sud ovest) con possibili violente raffiche fino a 80-100 km/h lungo la costa centro settentrionale, sull’Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia) e sui crinali appenninici settentrionali.

Mare. Oggi moto ondoso in intensificazione dal pomeriggio fino a mare agitato ovunque dalla sera. Domani ulteriore intensificazione del moto ondoso sul mar Ligure con mare molto agitato sull’Arcipelago settentrionale (Gorgona e Capraia) e sulla costa centrale e settentrionale (tutta la costa a nord di Piombino), molto mosso o agitato altrove.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

[taverniti — toscana notizie]