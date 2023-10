maltempo. CODICE GIALLO PER L’AREA DI NORD OVEST

Dalle 12 alle 24 di mercoledì 1 novembre

FIRENZE. Una debole perturbazione interesserà la Toscana nella giornata di domani, mercoledì 1 novembre. Un peggioramento che proseguirà anche giovedì e che verrà ulteriormente valutato sempre domani. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico con validità dalle 12 fino alla mezzanotte di mercoledì 1 novembre, per tutta l’area di nord ovest. Confermato fino alle 20 di oggi il codice giallo per vento e mareggiate (zone orientali e costa centro-settentrionale).

Oggi, martedì, possibili piogge sparse a ridosso dei rilievi. Domani, mercoledì, precipitazioni sparse, più probabili sulle zone di nord ovest e a ridosso dell’Appennino dove potranno assumere anche carattere di rovescio o occasionale temporale.

Sempre per oggi venti di Libeccio/Ponente sulle zone centro-settentrionali con raffiche fino a 80-100 km/h sulla costa centro-settentrionale, sulle aree sottovento ai rilievi appenninici e sui crinali. Fino a 50-60 km/h sul resto della regione. Domani, mercoledì, Libeccio in attenuazione.

Mare agitato a nord di Capraia (temporaneamente molto agitato a largo), tendenza ad attenuazione del moto ondoso in serata. Domani, mercoledì, in mattinata ancora mare molto mosso a nord di Capraia, ma con moto ondoso in attenuazione.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

[taverniti — toscana notizie]