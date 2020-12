maltempo. CODICE GIALLO PER RISCHIO IDROGEOLOGICO, VENTO E MAREGGIATE

Si prolunga e si estende a tutta la Toscana il codice giallo per rischio idrogeologico che sarà fino alla mezzanotte di oggi, martedì 29 dicembre. È in vigore fino alle 12 di oggi anche il codice giallo per vento e mareggiate sulla costa

FIRENZE. Li ha emessi la Sala operativa della protezione civile regionale. Oggi, martedì, precipitazioni abbondanti sulle zone settentrionali, anche a carattere di rovescio o locale temporale, poco abbondanti altrove. Neve fino a 800-1000 metri con accumuli comunque poco abbondanti.

Vento forte di Libeccio sulle zone settentrionali e sui crinali.

Dettagli e consigli sui comportamenti da adottare si trovano all’interno della sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana, all’indirizzo www.regione.toscana.it/allertameteo

[toscana notizie]