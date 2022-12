maltempo. DOMANI 16 DICEMBRE SCUOLE CHIUSE A PISTOIA

Lo ha deciso il comune di Pistoia “in via precauzionale”

PISTOIA. Domani venerdì 16 dicembre tutte le scuole di ogni ordine e grado del territorio comunale di Pistoia saranno chiuse.

È stato deciso intorno alle 212,30 dal comune di Pistoia “in via precauzionale” viste le condizioni meteo anche per la giornata di domani e i disagi di queste ore in diverse zone di Pistoia e provincia.

“La chiusura è motivata da ragioni di sicurezza, in seguito alle piogge intense delle scorse ore e all’avviso per maltempo diramato dal Centro funzionale della Regione Toscana fino a domani mattina”.